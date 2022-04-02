МИД Китая: ситуация на Украине не должна влиять на торговлю с РФ

МИД Китая: ситуация на Украине не должна влиять на торговлю с РФ
Дипломат заявил, что Китай не является стороной украинского кризиса. Фото: unsplash

Глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун заявил, что кризис на Украине не должен затронуть торговые отношения КНР с другими странами, в том числе Россией.

Дипломат заявил, что Китай не является стороной украинского кризиса. По его словам, в Пекине считают, что конфликт не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР на торговлю с какой-либо другой страной. Он отметил, что даже страны Европы поддерживают нормальный бизнес с РФ, полностью торговля не прекращена.

«Таким образом, наше нормальное торговое сотрудничество с Россией не должно быть затронуто», — цитирует дипломата ТАСС.

Ван Лутун также добавил, что Китай не предпринимает намеренных действий для обхода санкций Запада, введенных против России. Он подчеркнул, что Китай выступает против этих ограничений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрий Медведев предложил не покупать продукты у недружественных стран.

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