Матвиенко предложила сделать День единения народов России и Белоруссии выходным

Это нужно сделать не только в России, но и в Белоруссии, считает Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Это нужно сделать не только в России, но и в Белоруссии, считает Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что День единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, достоин стать нерабочим.

Матвиенко написала в своем Telegram-канале, что в этом году День единения народов РФ и РБ выпал на выходные. Но, по ее мнению, этот праздник достоин занять место в календаре как нерабочий день. Причем это нужно сделать не только в России, но и в Белоруссии, считает спикер Совфеда.

Она также напомнила, что ровно 25 лет назад был дан старт интеграции двух соседних государств.

«Считаю, что это большой день. И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это — важнейшие вехи истории», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что между Россией и Белоруссией снимаются все ограничения на перемещение людей.