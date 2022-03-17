Между Россией и Белоруссией снимаются все ограничения на перемещение людей с 18 марта

С 18 марта Россия снимает все ограничения на перемещение граждан из Белоруссии и обратно в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
О решении было объявлено в ходе заседания российского правительства. Таким образом ликвидируется последний из существовавших до этого времени запретов — на пересечение границы на личном транспорте или автобусе, сообщил ТАСС
Он подчеркнул, что свобода передвижения крайне необходима для осуществления торгового, экономического и общественного сотрудничества. Также решение является актуальным на фоне введения ограничений со стороны недружественных стран.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 18 марта Белорусская валютно-фондовая биржа начнет осуществление торгов китайским юанем. По итогам торгов расчеты в китайских юанях будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Белоруссии.