Между Россией и Белоруссией снимаются все ограничения на перемещение людей с 18 марта

Ликвидируется последний из существовавших до этого времени запретов - на пересечение границы на личном транспорте или автобусе. Фото: pixabay

Ликвидируется последний из существовавших до этого времени запретов - на пересечение границы на личном транспорте или автобусе. Фото: pixabay

С 18 марта Россия снимает все ограничения на перемещение граждан из Белоруссии и обратно в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

О решении было объявлено в ходе заседания российского правительства. Таким образом ликвидируется последний из существовавших до этого времени запретов — на пересечение границы на личном транспорте или автобусе, сообщил ТАСС

Он подчеркнул, что свобода передвижения крайне необходима для осуществления торгового, экономического и общественного сотрудничества. Также решение является актуальным на фоне введения ограничений со стороны недружественных стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 18 марта Белорусская валютно-фондовая биржа начнет осуществление торгов китайским юанем. По итогам торгов расчеты в китайских юанях будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Белоруссии.