Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком

Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком
Следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Ростуризм закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка за путешествия по РФ на три недели раньше запланированного.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, текущий этап программы решили приостановить досрочно в связи с высоким спросом. Продажи туров с частичной компенсацией средств будут закрыты в ночь на 9 апреля, а не 30-го.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что у желающих есть еще целая неделя, чтобы воспользоваться программой туристического.

Следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период. О подробностях и датах открытия окна продаж будет объявлено позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии.

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Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком