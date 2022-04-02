Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком

Следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Ростуризм закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка за путешествия по РФ на три недели раньше запланированного.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, текущий этап программы решили приостановить досрочно в связи с высоким спросом. Продажи туров с частичной компенсацией средств будут закрыты в ночь на 9 апреля, а не 30-го.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что у желающих есть еще целая неделя, чтобы воспользоваться программой туристического.

Следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период. О подробностях и датах открытия окна продаж будет объявлено позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии.