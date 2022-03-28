Летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии

В Петербурге предстоящим летом ожидают массовый наплыв туристов из Китая и Индии, заявили в городском комитете по развитию туризма.
В Северной столице и раньше было много гостей из Поднебесной, но два года назад поток путешественников из Азии прекратила пандемия коронавируса.
В комитете по развитию туризма отметили, что летом 2022 года туристов из Европы в городе практически не будет, но их и раньше было мало.
«Зато к нам приедут гости из стран партнеров, наши китайские туристы. Еще большой интерес к Петербургу у индусов, они тоже готовятся посетить наш город», — рассказали «Комсомольской правде» в городском ведомстве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май.