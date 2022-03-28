Летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии

Летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии
В Петербурге ожидается наплыв китайских и индийских туристов. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге предстоящим летом ожидают массовый наплыв туристов из Китая и Индии, заявили в городском комитете по развитию туризма.

В Северной столице и раньше было много гостей из Поднебесной, но два года назад поток путешественников из Азии прекратила пандемия коронавируса.

В комитете по развитию туризма отметили, что летом 2022 года туристов из Европы в городе практически не будет, но их и раньше было мало.

«Зато к нам приедут гости из стран партнеров, наши китайские туристы. Еще большой интерес к Петербургу у индусов, они тоже готовятся посетить наш город», — рассказали «Комсомольской правде» в городском ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май.

индия Китай лето наплыв туристов новости СПб туристы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Колпинский районный суд заключил под стражу руководителя районной ветстанции
Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа
Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции
В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет
Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру из-за афазии
Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях
В РЖД рассказали о повышении спроса на альтернативные пути перевозок
В Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали ...