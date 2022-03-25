Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май

Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май. Фото: pixabay

Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май. Фото: pixabay

Как оказалось, в апреле и мае 2022 года большинство российских граждан предпочли Турцию.

Туристов не останавливает рост курса валют и сложности авиаперевозок. Так, на апрель и май граждане уже выбрали, куда полетят, — фаворитом большинства стала Турция. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

В Турцию собралось 66% русских туристов. Следующими по предпочтению стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия.

Отмечается, что на весну и лето также уже готовятся летные программы в Турцию на основании новых условий. Сейчас направление на лето выбрали более 50% граждан, при этом часть из них забронировали путешествия еще зимой, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинированные туристы со всех стран мира смогут посещать Сингапур с 1 апреля, но есть одно условие.