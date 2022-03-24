С апреля российские туристы смогут посетить Сингапур, но есть одно условие

Вакцинированные туристы со всех стран мира смогут посещать Сингапур с 1 апреля. Однако есть условие — пустят только привитых вакциной, одобренной ВОЗ, и российский препарат пока в эту группу не входит.

Сейчас в Сингапуре признается девять вакцин от COVID-19, в том числе Moderna, Pfizer и Astrazeneca, но российских препаратов в списке нет. Но кроме этого, ограничений на въезд для туристов нет. Привитые туристы и дети до 12 лет смогут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом также важно, что привитыми считаются те, кто прошел полный курс вакциной.

Кроме того, с 1 апреля Сингапур отменяет и схему Vaccinated Travel Lanes, предполагающая перевозки вакцинированных пассажиров специальными рейсами по программе воздушных коридоров. Квоту на число прибывающих туристов убирают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 апреля восстанавливается безвизовый режим Южной Кореи и России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Для посещения Южной Кореи россиянам потребуется электронное разрешение на въезд (K-ETA).