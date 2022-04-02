Дворцовый мост 2 апреля подсветят цветами флагов России и Белоруссии

Подсветку включат сегодня в 20:05. Фото: Смольный

Подсветку включат сегодня в 20:05. Фото: Смольный

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В честь праздника Дворцовый мост подсветят цветами флагов двух стран.

Как сообщили в Смольном, световое оформление Дворцового моста предстанет в цветах государственных флагов России и Белоруссии.

Подсветку включат сегодня в 20:05. На конструкциях моста попеременно будут транслироваться цвета российского и белорусского флагов. К вечеру воскресенья подсветка будет работать в повседневном режиме.

Отмечается, что для праздничной подсветки на Дворцовом мосту размещены около 600 светодиодных светильников. Управлять оборудованием можно дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Матвиенко предложила сделать День единения народов России и Белоруссии выходным.