Дворцовый мост 2 апреля подсветят цветами флагов России и Белоруссии

Дворцовый мост 2 апреля подсветят цветами флагов России и Белоруссии
Подсветку включат сегодня в 20:05. Фото: Смольный

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В честь праздника Дворцовый мост подсветят цветами флагов двух стран.

Как сообщили в Смольном, световое оформление Дворцового моста предстанет в цветах государственных флагов России и Белоруссии.

Подсветку включат сегодня в 20:05. На конструкциях моста попеременно будут транслироваться цвета российского и белорусского флагов. К вечеру воскресенья подсветка будет работать в повседневном режиме.

Отмечается, что для праздничной подсветки на Дворцовом мосту размещены около 600 светодиодных светильников. Управлять оборудованием можно дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Матвиенко предложила сделать День единения народов России и Белоруссии выходным.

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