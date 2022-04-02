Глава «Росатома» допустил возможность перехода к расчетам в рублях

Лихачев призвал относиться к валюте как к инструменту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Лихачев призвал относиться к валюте как к инструменту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что не видит сложностей в возможном переходе к оплате при международных расчетах в рублях.

«Особых проблем с возможным переходом к расчетам в рублях я не вижу», — сказал глава госкорпорации в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что механизм перехода к расчетам в рублях уже отработан, решение по данному вопросу будет принимать правительство. Лихачев призвал относиться к валюте как к инструменту и средству, которое не является главным при международных расчетах.

«И я уверен, что мы всегда найдем с нашими заказчиками тот общий язык, который позволит избежать валютных рисков», — добавил глава «Росатома».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что решение об оплате российского газа в рублях «недружественными странами» может быть пересмотрено, если ситуация изменится, заявил Песков.