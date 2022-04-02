На складах в Петербурге есть 300 тонн сахара и 200 тонн соли

В наличии имеются все продовольственные товары. Фото: Смольный

В наличии имеются все продовольственные товары. Фото: Смольный

В петербургском правительстве в субботу заявили, что город полностью обеспечен продуктами питания.

Как сообщили в Смольном, сегодня власти проверили запасы продуктов в оптово-распределительном центре крупного ритейлера X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В наличии имеются все продовольственные товары, в том числе порядка 300 тонн сахара и около 200 тонн соли.

В администрации подчеркнули, что не у всех торговых сетей в Петербурге есть большие склады. В связи с этим компании корректируют графики поставок.

«Ажиотажа нет. Город полностью обеспечен продуктами питания и другими необходимыми товарами. Поставки продолжаются», — говорится в сообщении Смольного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном заявили о стабилизации цен на продукты в Петербурге.