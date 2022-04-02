В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет избежать нового роста заболеваемости COVID-19

В стране уже сформировался "запас иммунной прочности", необходимый для предотвращения очередного роста заболеваемости. Фото: Pixabay

В стране уже сформировался "запас иммунной прочности", необходимый для предотвращения очередного роста заболеваемости. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что сформировавшийся в России иммунитет к коронавирусу поможет избежать новой волны заболеваемости.

Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, несмотря на снижение уровня коллективного иммунитета до 47-50%, в стране уже сформировался «запас иммунной прочности», необходимый для предотвращения очередного роста заболеваемости. Она подчеркнула, что страна начала входить в период стабилизации.

Пшеничная отметила, что на сегодняшний день в России преобладает штамм «стелс-омикрон», на который приходится 55% всех случаев. По ее мнению, именно этот вариант поддерживает текущий в России уровень заболеваемости.

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