В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет избежать нового роста заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет избежать нового роста заболеваемости COVID-19
В стране уже сформировался "запас иммунной прочности", необходимый для предотвращения очередного роста заболеваемости. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что сформировавшийся в России иммунитет к коронавирусу поможет избежать новой волны заболеваемости.

Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, несмотря на снижение уровня коллективного иммунитета до 47-50%, в стране уже сформировался «запас иммунной прочности», необходимый для предотвращения очередного роста заболеваемости. Она подчеркнула, что страна начала входить в период стабилизации.

Пшеничная отметила, что на сегодняшний день в России преобладает штамм «стелс-омикрон», на который приходится 55% всех случаев. По ее мнению, именно этот вариант поддерживает текущий в России уровень заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог Гинзбург назвал продукты, которые опасно есть при постковиде.

коллективный иммунитет Роспотребнадзор рост заболеваемости стелс-омикрон


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Сезон ловли корюшки отложили из-за холодов
В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет избежать нового роста ...
Производитель упаковки Smurfit Kappa продаст заводы в Ленобласти
МЧС: в Ленобласти ожидаются туман и сильная метель с 3 по 5 апреля
На складах в Петербурге есть 300 тонн сахара и 200 тонн соли
Грабители вынесли из ломбарда в Отрадном золото на 30-40 млн рублей
Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина уходит с должности
В Смольном заявили о стабилизации цен на продукты в Петербурге