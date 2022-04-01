Диетолог Гинзбург продукты, которые опасно есть при постковиде

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал россиянам о продуктах, которые нежелательно употреблять при постковидном синдроме.

Специалист в беседе с URA.RU порекомендовал воздержаться от красного мяса, сахара и трансжиров. Он объяснил, что эти продукты могут усилить воспалительные процессы в организме и поспособствовать свертываемости крови. Кроме того, эти продукты стимулируют свойственные постковиду астенические действия, связанные с мозгом: склонность к тревоге, депрессии.

Гинзбург порекомендовал придерживаться правильного рациона, включив в меню морскую рыбу, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы, гречку и овсянку.

«Также в рацион питания можно добавить яйца. Чтобы кровь не свертывалась и не было воспалений, хорошо употребление ягод, типа малины, ежевики», — добавил диетолог.

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