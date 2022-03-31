Трихолог рассказала, как бороться с выпадением волос после COVID-19

При постковиде у пациентов может наблюдаться довольно длительное выпадение волос. Фото: unsplash

При постковиде у пациентов может наблюдаться довольно длительное выпадение волос. Фото: unsplash

Врач-дерматолог, трихолог Анна Иванова призвала не паниковать из-за выпадения волос после коронавируса. Она рассказала, как решить эту проблему.

Специалист заявила в беседе с «Общественной службой новостей», что как правило, волосы начинают выпадать через три-шесть месяцев после болезни. С таким последствием коронавируса сталкивается примерно четверть пациентов.

Выпадение волос, по словам Ивановой, связано с нарушением естественного порядка чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: волосы активно выпадают, а новые не растут.

Трихолог призвала не поднимать панику — нужно обратиться к опытному специалисту, который подберет правильное лечение, и со временем рост волос восстановится.

Врач также посоветовала сдать после перенесенного ковида следующие анализы: ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО, общий анализ крови с лейкоформулой, ферритин и витамин Д (25-ОН), а также биохимию крови.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог Чумаков спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19.