В воскресенье в Петербурге будет солнечно и холодно

Погода в Петербурге будет солнечной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Погода в Петербурге будет солнечной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Солнце и прохлада — такой обещает быть сегодня температура в Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ненастные циклоны обойдут город стороной.

Ветер будет западным, три-восемь метров в секунду. Температура воздуха в Петербурге будет три-пять градусов тепла, в Ленобласти — один-шесть градусов тепла.

Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Следующая неделя начнется повышением температуры и небольшими дождями.