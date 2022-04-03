В воскресенье в Петербурге будет солнечно и холодно

В воскресенье в Петербурге будет солнечно и холодно
Погода в Петербурге будет солнечной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Солнце и прохлада — такой обещает быть сегодня температура в Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ненастные циклоны обойдут город стороной.

Ветер будет западным, три-восемь метров в секунду. Температура воздуха в Петербурге будет три-пять градусов тепла, в Ленобласти — один-шесть градусов тепла.

Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Следующая неделя начнется повышением температуры и небольшими дождями.

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