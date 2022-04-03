Офицер ОМОНа рассказал про бомбу на станции «Площадь Восстания» в день теракта 3 апреля 2017 года

Офицер ОМОНа «Бастион» Главного управления Росгвардии рассказал, как обезвреживал бомбу на станции метро «Площадь Восстания» 3 апреля 2017 года, когда в метро Петербурга произошел теракт. Тогда в результате взрыва на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов, более 50 человек были ранены.

Напомним, тогда же была найдена еще одна бомба. Ее успели обезвредить, никто не пострадал.

По словам Максима, когда он с другими сотрудниками приехал на станцию красной линии, о теракте у «Технологического института» он еще не знал. Подозрительную сумку он открыл в костюме сапера, тогда стало известно о взрыве на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

«Я посмотрел в нее, внутри увидел баллон огнетушителя вместе с детонатором и понял, что это точно такое же взрывное самодельное устройство. Оно могло сдетонировать», — сказал офицер.

Бомбу быстро обезвредили, и росгвардейцы поехали на станцию «Технологический институт». П.о словам Максима, навсегда врезались в память звонившие телефоны погибших пассажиров.