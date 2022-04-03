«Отец года», «слабоумие и отвага»: петербуржцы возмущены поступком мужчины, вышедшим на лед с двумя детьми

Бурю возмущения в сет вызвало видео, на котором мужчина с двумя детьми гуляет по льду у Ленэкспо. Участники группы «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «ВКонтакте» назвали мужчину «отцом года» и «номинантом на премию Дарвина».

«Кто лезет на лёд в такое время года, да ещё детей с собой таскают!», «Сегодня на карьерах в Купчино такое же увидела. Малыш совсем и взрослый мужик. Вот куча предупреждений об опасности и много места для безопасных прогулок, но все равно прутся на этот лед(( зачем??? За себя не боятся — бог с ними, а детишки-то…((((«, «Слабоумие и отвага»; «Как можно вообще пойти на такой тонкий лёд?», — пишут пользователи.

«Надо же корюшку подкармливать, перед рыбалкой», — иронизируют другие.

Напомним, с 15 марта выход на лед запрещен. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей.