В Петербурге с 15 марта выход на лед водоемов запрещен

В Петербурге с 15 марта выход на лед водоемов запрещен
Нарушителям грозит административная ответственность. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербуржцам напомнили, что с завтрашнего дня выход на лед водоемов, которые находятся в черте города.

Соответствующий запрет вступает в силу 15 марта. Нарушителям грозит административная ответственность. Об этом напомнили в ГУ МЧС России по Петербургу. Спасатели со вторника усилят рейды по акватории Финского залива — проверяющие будут следить за ледовой обстановкой и выявлять нарушителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

В Северной столице потеплело. Днем температура воздуха достигла 5 градусов выше нуля. Относительно тепло будет и в ближайшие дни. Слой льда водоемов постепенно начинает разрушаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью и утром на дорогах местами будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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