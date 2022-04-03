Съемки «Плохих парней 4» остановлены из-за Уилла Смита

Кинокомпания Sony Pictures решила остановить съемки четвертой части комедийного боевика «Плохие парни». Это связано со скандалом, который актер Уилл Смит устроил на церемонии вручения премии «Оскар», пишет The Hollywood Reporter. Напомним, он ударил ведущего — комика Криса Рока, который пошутил над выбритой головой Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. Рок сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн». Ранее Джада призналась, что страдает от алопеции — выпадения волос.

В «Плохих парнях» Уилл Смит исполняет одну из главных ролей.

Возможно от сотрудничества с актером теперь откажутся и другие компании. Под вопросом находятся съемки боевика от Netflix под названием Fast & Loose.

Отметим, после инцидента Уилл Смит извинился и даже добровольно покинул Американскую киноакадемию. Тем не менее сейчас идет дисциплинарное разбирательство. Крис Рок отказался писать заявление в полицию отказался.

Позже на церемонии Смит был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.