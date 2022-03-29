Уилл Смит извинился перед ведущим «Оскара», которого он ударил

Уилл Смит извинился перед ведущим &#171;Оскара&#187;, которого он ударил
Инцидент произошел на вручении "Оскара". Фото: скриншот youtube

Американский актер Уилл Смит публично извинился за свое поведение на церемонии «Оскар», где он ударил ведущего, комика Криса Рока, который отпустил шутку в адрес жены актера.

«Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно», — говорится в заявлении актера в его аккаунте в соцсети Instagram*.

Уилл Смит добавил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, однако замечание о медицинском состоянии его супруги вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.

Инцидент произошел в прямом эфире. Комик Крис Рок пошутил над актрисой Джадой Пинкетт-Смит, сравнив ее с «Солдатом Джейн» из-за лысой головы. Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока за шутку про Джаду». Рок не стал подавать заявление в полицию

В ходе церемонии американский актер был удостоен награды киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард». В торжественной речи он извинился перед Академией и коллегами-номинантами за случившийся ранее инцидент с Крисом Роком, сообщил Variety.

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств 94 по счету. Она проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диснеевский мультфильм «Энканто» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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