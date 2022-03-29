Уилл Смит извинился перед ведущим «Оскара», которого он ударил

Американский актер Уилл Смит публично извинился за свое поведение на церемонии «Оскар», где он ударил ведущего, комика Криса Рока, который отпустил шутку в адрес жены актера.
«Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно», — говорится в заявлении актера в его аккаунте в соцсети Instagram*.
Уилл Смит добавил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, однако замечание о медицинском состоянии его супруги вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.
Инцидент произошел в прямом эфире. Комик Крис Рок пошутил над актрисой Джадой Пинкетт-Смит, сравнив ее с «Солдатом Джейн» из-за лысой головы. Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока за шутку про Джаду». Рок не стал подавать заявление в полицию
В ходе церемонии американский актер был удостоен награды киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард». В торжественной речи он извинился перед Академией и коллегами-номинантами за случившийся ранее инцидент с Крисом Роком, сообщил Variety.
Церемония вручения наград Американской академии киноискусств 94 по счету. Она проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диснеевский мультфильм «Энканто» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
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