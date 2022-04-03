Маркетолог Олег Дергачев: дефицита продуктов в России не будет

Нехватки продуктов не будет, так как есть большие запасы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Нехватки продуктов не будет, так как есть большие запасы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

России не грозит дефицит продуктов, считает член гильдии маркетологов Олег Дергачев. По его словам, продовольствие выращивается не только в России, страна интегрирована в мировой рынок. И если растут цены, допустим, на картошку, люди начинают ее много покупать, при этом сокращая потребление мяса путем замены его более дешевым продуктом.

Та же съема действовала при покупке сахара.

«У нас дорожает часть продуктов, она будет замещаться, конечно. Потому что мы видим, что рынок не может долго давать какой-либо провал по ценам, он может это компенсировать», — заявил Дергачев РЕН ТВ.

По его мнению, нехватки продуктов не будет, так как есть большие запасы, но на цены будет влиять рынок.

Ранее Gazeta.SPb писала, что на складах в Петербурге есть 300 тонн сахара и 200 тонн соли. Смольный заявл, что город полностью обеспечен продуктами питания.