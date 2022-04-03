«Зенит» сыграл вничью с «Сочи»

«Зенит» сыграл вничью с &#171;Сочи&#187;
Команды добились лишь ничьей. Фото: Gazeta.SPb

Матч 23-го тура чемпионата футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Зенит» в воскресенье, 3 апреля завершился ничьей. Соперникам так и не удалось попасть в ворота друг друга ни разу.

Показалось, что на 82-й минуте был опасный момент, когда после углового у ворот «Зенита» ударил Кассьерра, но Дуглас Сантос спас ситуацию.

И «Зенит», и «Сочи» набрали по одному очку. В турнирной таблице РПЛ у «Зенита» 49 очков, что на три больше, чем у «Динамо» (Москва), который на втором месте.

Следующий матч «Зенита» пройдет 9 апреля в Грозном. Он сыграет с «Ахматом».

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