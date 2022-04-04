В Латвии изучают возможность оплаты российского газа в рублях

Процедура оплаты российского природного газа в рублях формально не нарушает санкционный режим, заявили в компании. Фото: Pixabay

Процедура оплаты российского природного газа в рублях формально не нарушает санкционный режим, заявили в компании. Фото: Pixabay

Латвийское предприятие газоснабжения Latvijas Gāze изучает возможность перехода к расчетам за поставки российского газа в рублях.

Как сообщается в пресс-релизе Latvijas Gāze, процедура оплаты российского природного газа в рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна. В настоящее время компания анализирует предложенный Россией способ расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов предприятия.

В то же время в компании подчеркнули, что запасов природного газа в их хранилищах достаточно, чтобы выполнить обязательство перед потребителями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Литва полностью отказалась от российского газа.