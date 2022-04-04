Bloomberg: Россия получит рекордный доход от нефти и газа в 2022 году

Bloomberg: Россия получит рекордный доход от нефти и газа в 2022 году
Россия заработает рекордные суммы на продаже энергоносителей. Фото: Pixabay

Россия в 2022 году может заработать на энергоресурсах рекордную сумму — 321 миллиард рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Российские доходы от продажи газа и нефти подсчитало агентство Bloomberg.

По оценкам Института международных финансов (Institute of International Finance), профицит счета текущих операций может достичь рекордных 240 миллиардов долларов.

«С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — пишет издание.

Как отмечают эксперты, доход о продажи энергоносителей является позволили России сгладить последствия западных санкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Латвии изучают возможность оплаты российского газа в рублях.

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