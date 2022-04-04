Конфликт покупателей в «Магните» в Колпино закончился стрельбой

В Колпино из магазина «Магнит» госпитализировали молодого человека с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.
Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в воскресенье в 19:40 в магазине «Магнит» на Тверской улице, 1/13. Между двумя покупателями возникла ссора, которая закончилась стрельбой. 49-летний мужчина пять раз выстрелил из травматического пистолета в 22-летнего парня.
Молодого человека забрали на скорой со сквозными огнестрельными ранениями предплечья и бедра. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.
Стрелка задержали на месте. У него изъяли травматический пистолет «WARP R».
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инструктор по стрельбе получил огнестрельное ранение в тире в Петербурге.