Конфликт покупателей в «Магните» в Колпино закончился стрельбой

Стрелка задержали на месте. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Стрелка задержали на месте. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Колпино из магазина «Магнит» госпитализировали молодого человека с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в воскресенье в 19:40 в магазине «Магнит» на Тверской улице, 1/13. Между двумя покупателями возникла ссора, которая закончилась стрельбой. 49-летний мужчина пять раз выстрелил из травматического пистолета в 22-летнего парня.

Молодого человека забрали на скорой со сквозными огнестрельными ранениями предплечья и бедра. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

Стрелка задержали на месте. У него изъяли травматический пистолет «WARP R».

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инструктор по стрельбе получил огнестрельное ранение в тире в Петербурге.