Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами
Авиасообщение восстанавливается с 52 странами. Фото: pixabay

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами. Введенные из-за пандемии ограничения будут сняты с 9 апреля.

Премьер-министр сообщил в понедельник, что с 9 апреля Россия снимает все ковид-ограничения, введенные на регулярные и чартерные полеты за границу. Соответствующий документ уже подписан, пишет ТАСС.

«Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — объявил Мишустин.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все ограничения будут сняты на полеты в Алжир, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Венесуэлу, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Индию, КНДР, Коста-Рику, Мальдивы, Марокко, Молдавию, Монголию, Перу, Саудовскую Аравию, Сейшелы, Сербию, Таиланд, Тунис, Турцию, Шри-Ланку, ЮАР, Ямайку и ряд других государств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России продлены Росавиацией до 7 апреля.

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