Испытания теплосетей начались в шести районах Петербурга

В шести районах Петербурга с 4 апреля начинаются температурные испытания теплосетей. Трубы будут проверять на прочность до 8 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», тепловые сети будут испытывать Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах города.

Во время испытаний температуру теплоносителя могут поднимать до 110 градусов, поэтому жителей города просят проявлять внимательность и осторожность. В частности, запрещено приближаться к местам парения и подходить к машине, попавшей в зону разлива.

При обнаружении любых признаков коммунальной аварии нужно сообщить об этом на горячую линию предприятия – 601-93-93, либо по телефонам 112 или 004.

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