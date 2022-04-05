В Петербурге задержали водителя, сбившего велосипедиста с ребенком

В Петербурге задержали водителя, сбившего велосипедиста с ребенком
Велосипедиста сбили прямо на "зебре". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали неработающего водителя Mitsubishi ASX — накануне утром, 4 апреля, у дома 43 по Петергофскому шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил велосипедиста с сыном, который сидел в специальном сиденье велосипеда.

И велосипедиста, и ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что несовершеннолетний велосипедист был сбит автомобилем в Приморском районе Петербурга. В соцсетях были опубликованы фотографии, на которых было видно, что автомобиль стоит прямо на «зебре», а на газоне валяется велосипед. По словам очевидцев, мальчик жив.

велосипед дтп петергофское шоссе


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Теплосеть Санкт-Петербурга летом проверит на прочность 30 тепломагистралей
Сильный ветер «пригнал» в Петербург «желтый» уровень ...
Пользователи перестали переходить на Windows 11 с более старых версий
Банк «Траст» решил продать крупный земельный участок в Парголово
В Петербурге и Ленобласти с начала весны пропали 227 человек
Сотрудника бара на Думской арестовали за нацистское приветствие
Setl Group вошел в обновленный список системообразующих компаний страны
В Петербурге задержали водителя, сбившего велосипедиста с ребенком