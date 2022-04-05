В Петербурге задержали водителя, сбившего велосипедиста с ребенком

В Петербурге задержали неработающего водителя Mitsubishi ASX — накануне утром, 4 апреля, у дома 43 по Петергофскому шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил велосипедиста с сыном, который сидел в специальном сиденье велосипеда.

И велосипедиста, и ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что несовершеннолетний велосипедист был сбит автомобилем в Приморском районе Петербурга. В соцсетях были опубликованы фотографии, на которых было видно, что автомобиль стоит прямо на «зебре», а на газоне валяется велосипед. По словам очевидцев, мальчик жив.