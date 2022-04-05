В Петербурге появится водный маршрут до «Лахта Центра»

В Петербурге появится водный маршрут до &#171;Лахта Центра&#187;
В этом году решено объединить новые и классические достопримечательности Северной столицы. Фото: Baltphoto

В Петербурге в этом году запустят новые водные маршруты. Так, один маршрут свяжет общественные пространства «Севкабель Порт» и «Новую Голландию». Также появится водный маршрут до «Лахта Центра».

Как рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» руководитель судоходной компании Юрий Набатов, в этом году решено объединить новые и классические достопримечательности Северной столицы.

По его словам, на маршруте между «Севкабель Портом» и «Новой Голландией» предусмотрена остановка у Эрмитажа. То есть гости смогут посмотреть и новый Петербург, и классический — Зимний дворец, Петропавловку, стрелку Васильевского острова.

Юрий Набатов отметил, что в последние годы популярные новые маршруты в Финский залив на закат и вокруг Васильевского острова.

Пока навигацию не получается открыть из-за затянувшейся зимы. Руководитель судоходной компании надеется, что открыть навигацию получится к 14-15 апреля, а скоростной флот заработает к 20 апреля.

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