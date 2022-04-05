Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает доллары фантиками

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал доллары навязанными всем «фантиками», а каждый рубль, по его словам, подкреплен реальным продуктом. Как передает Online47, об этом губернатор заявил на встрече с «серебряными» волонтерами в новом центре во Всеволожске.

По его словам, Россия обеспечена нефтью, зерном, газом, углем, металлом. «Это то, что стоит денег. А фантик — он ничего не стоит. Поэтому они испугались, что мы будем все продавать за рубли», — считает Дрозденко.

Также он осудил «заморозку» российских активов в «недружественных странах», назвав это неприкрытым грабежом. В связи с этим он рассказал анекдот о пьяных, вытолкнувших за дверь одного трезвого. «Утром наступит похмелье, все протрезвеют, и всем будет стыдно», — заявид Дрозденко.

Губернатор Ленобласти находится сегодня во Всеволожске с рабочей поездкой.