Минфин США запретил России обслуживать госдолг с американских счетов

16 марта Россия должна была провести первый платеж по внешнему долгу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

16 марта Россия должна была провести первый платеж по внешнему долгу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Министерство финансов США не разрешит России проводить платежи в долларах по госдолгу в американских банках. Как передает Reuters со ссылкой на представителя минфина, запрет якобы вступил в силу 4 апреля. Пока никаких уточнений по этому вопросу нет.

16 марта Россия должна была провести первый платеж по внешнему долгу после нформации о заморозке части резервов. Это купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 117,2 млн долларов.

Напомним, западные санкции связаны с проведением Россией специальной операции на Украине. В первую очередь они затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ввел оплату западными странами российского газа в рублях.