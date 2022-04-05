Путин: Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита

Путин: Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита
Реальным конкурентным преимуществом России является ее продовольственная самодостаточность. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Президент РФ Владимир Путин призвал «рачительнее относиться» к экспорту продовольствия в недружественные страны на фоне глобального дефицита. Как передает РИА Новости, об этом он заявил на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

По его словам, надо внимательно отслеживать параметры такого экспорта в недружественные страны. Он особо отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания в России ниже, чем на мировом рынке.

По итогам 2020 года Россия продала за границу больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем закупила. Сейчас поставки идут в 160 стран мира.

Как счтает президент, реальным конкурентным преимуществом России является ее продовольственная самодостаточность, и это должно работать на россиян.

По мнению Путина, сейчас Запад пытается переложить на Россию свои ошибки, а ситуация на глобальном рынке в последние два года ухудшилась.

владимир путин продовольствие экспорт продовольствия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне ...
Глава дипломатии ЕС признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
Эксперт: мир может столкнуться с дефицитом продовольствия к осени
Импорт рыбы в Россию может сократиться на треть
Экономист Беляев: новые антироссийские санкции можно обойти
Глава группы НЛМК: переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков
В Петербурге изменились нормативы расходов бюджета по соцпитанию
Минфин США запретил России обслуживать госдолг с американских счетов