Путин: Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне глобального дефицита

Президент РФ Владимир Путин призвал «рачительнее относиться» к экспорту продовольствия в недружественные страны на фоне глобального дефицита. Как передает РИА Новости, об этом он заявил на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

По его словам, надо внимательно отслеживать параметры такого экспорта в недружественные страны. Он особо отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания в России ниже, чем на мировом рынке.

По итогам 2020 года Россия продала за границу больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем закупила. Сейчас поставки идут в 160 стран мира.

Как счтает президент, реальным конкурентным преимуществом России является ее продовольственная самодостаточность, и это должно работать на россиян.

По мнению Путина, сейчас Запад пытается переложить на Россию свои ошибки, а ситуация на глобальном рынке в последние два года ухудшилась.