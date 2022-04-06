В магазине «Перекресток» петербуржец пытался перерезать охраннику шею, не желая платить за рыбу

В магазине «Перекресток» в ТЦ Норд» в Выборгском районе Петербурга двое людей с ножами набросились на охранника. Один из них порезал охраннику шею.

Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт произошел 5 марта вечером, около 19:30. Охранник задержал двоих неизвестных, коорые пытались выйти из магазина, не заплатив за товар (рыбу). Началась перепалка, горе-покупатели достали ножи.

В результате напавшихх задержали, один из них был без регистрации, оба неработающие. В отношении злоумышленников составлены административные протоколы по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Охранника с ссадиной шеи выпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в Красном Селе один сосед убил другого ножом из-за шума ночью.