В Красном селе мужчина несколько раз ударил ножом соседа из-за шума в ночное время

В Красном селе мужчина несколько раз ударил ножом соседа из-за шума в ночное время. Фото: Baltphoto

В Красном селе мужчина несколько раз ударил ножом соседа из-за шума в ночное время. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 13 марта, в Красном селе произошло убийство в следствии конфликта между соседями.

Около 23:12 в правоохранительные органы поступило сообщение о ножевом ранении в Красном селе на улице Спирина, 3, корпус 3. Как стало известно Gazeta.SPB, когда на место прибыли сотрудники, 40-летний пострадавший был уже мертв.

Выяснилось, что вечером вспыхнула ссора между двумя соседями. «По горячим следам» был задержан неработающий гражданин 49-летний гражданин, проживающий в соседней квартире. Из-за шума в ночное время между мужчинами вспыхнул конфликт и в результате мужчина нанес своему противнику несколько ударов ножом в область груди и руки.

С места происшествия были изъяты нож, следы пальцев рук, следы обуви и одежда со следами вещества бурого цвета. Сосед задержан и помещен в СПСЗЛ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Петербурга между собутыльниками произошла потасовка, переросшая в поножовщину. В настоящее время возбуждено уголовное дело.