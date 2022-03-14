Петербуржец попытался убить приятеля после конфликта во время пьяного застолья

Потасовка произошла в доме на улице Савушкина. Фото: "Яндекс.Карты"

Потасовка произошла в доме на улице Савушкина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Петербурга между собутыльниками произошла потасовка, переросшая в поножовщину. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 13 марта, после полуночи в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в доме №143 по улице Савушкина. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте 44-летнего хозяина квартиры с ранением в живот. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резанными ранами грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе оперативных мероприятий у дома 8 по улице Туристкая правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который в результате внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртного нанес ножевые ранения собутыльнику.

С места происшествия изъяли 4 ножа. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.