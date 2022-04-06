Зарезал отчима: под Выборгом задержали несовершеннолетнего

Тело мужчины с ранениями груди обнаружено ночью 6 апреля в одном из поселков Выборгского района Ленинградской области.

Как стало извествно Gazeta.SPb, установлено, что мужчину зарезал сын его жены 2004 года рождения. Возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан, в ближайшее время юноше предъявят обвинение. Решается вопрос о его аресте.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в магазине «Перекресток» в ТЦ Норд» в Выборгском районе Петербурга двое людей с ножами набросились на охранника. Один из них порезал охраннику шею. Это произошло, когда охранник попытался остановить на выходе из магазина двоих мужчин, не заплативших за рыбу.