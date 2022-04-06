Приставы взыскали с экс-начальницы службы безопасности Русского музея 2 млн рублей

Приставы взыскали с экс-начальницы службы безопасности Русского музея штраф в размере 2 млн рублей. Для этого им пришлось наложить арест на квартиру и автомобиль гражданки.

Как сообщает «Фонтанка», в 2018 году суд признал сотрудницу музея Ирину Кузнецову и гендиректора компании «Фрейм» Николая Дурасова виновными в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении 4,5 млн рублей из средств Минкульта. По версии следствия, в 2013 году они завысили цену при закупке элементов безопасности. Кузнецову приговорили к четырем годам условно, Дурасова — к пяти годам, также условно. Часть штрафа была удержана с Дурасов, а оставшиеся 2 млн должны были быть взысканы с петербурженки.

Однако за четыре года она так и не расплатилась по штрафу. Тогда приставы наложили запрет на квартиру женщины в центре города площадью 170 квадратных метров и внедорожник Audi Q5 2011 года выпуска.

«В результате применения принудительных мер денежные средства в полном объеме были взысканы», — сообщили в пресс-службе службы судебных приставов.