Стало известно, когда в Петербурге начнется весна

Теплая и сухая погода придет в Петербург не раньше третьей декады апреля. А постепенно погода начнет улучшаться уже с сереины апреля.

Об этом Neva.Today сообщил синоптик Александр Колесов. По его словам, в ближайшие несколько недель город ожидает не очень комфортная погода — будут наблюдаться перепады температуры, мокрый снего и дожди.

При этом жаркого лета тоже ждат не стоит. По прогнозу Гидрометцентра, температура летом будет близка к норме, но жары не будет.

Напомним, накануне, 5 апреля, в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности. Шквалистый ветер дул с силой 15-18 метров в секунду.