Водитель на Volvo сбил вышедшего на дорогу мальчика в поселке Песочном

Водитель на Volvo сбил вышедшего на дорогу мальчика в поселке Песочном
Мальчик перебегал дорогу не по переходу. Фото: pixabay.com

В поселке Песочном в ДТП пострадал 16-летний мальчик. Как стало известно Gazeta.SPb, он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате его сбил водитель на Volvo, ехавший от Пролетарского проспекта в сторону Октябрьской улицы.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ушибом бедра, правой коленки и подвывихом.

Напомним, ранее в Петербурге задержали неработающего мужчину, сбившего прямо на «зебре» велосипедиста с ребенком. Водитель Mitsubishi ASX наехал на них у дома 43 по Петергофскому шоссе. Мальчик находился в специальном сиденье велосипеда. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Водитель на Volvo сбил вышедшего на дорогу мальчика в поселке Песочном
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