Курс рубля укрепился до 77,2 рубля за доллар

Курс рубля на открытии торгов на Московской бирже 7 апреля укрепился до 77,2 рубля за доллар. По данным площадки, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии снижение составило 3,3 руб., или 4,1%.

Курс евро составил 83,49 рубля. Он снизился на 3,6 руб., или 4,1%. Индекс Московской биржи с начала торговой сессии вырос на 1,08%.

Напомним, 4 апреля Россия исполнила обязательства по двум выпускам евробондов в рублях. В пересчете на доллары сумма составила 649,2 млн.

По данным Минфина, пришлось перейти на рубли, потому что иностранный банк-агент не стал исполнять поручение в иностранной валюте. Минфин перевел деньги на счета Национального расчетного депозитария, чтобы он перевел их на счета своих клиентов-депозитариев.

Ранее президент РФ Владимир Путин издал указ, разрешивший обслуживать госдолг в национальной валюте.