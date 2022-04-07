Священник рассказал, что нельзя делать на Благовещение

Специально разводимых домашних голубей, а не диких птиц призвал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов выпускать в праздник Благовещения.

Как передает РИА Новости, выпускание птиц на волю в этот праздник — «один из добрых народных обычаев». Их выпускают после Божественной литургии.

Домашние голуби после выпуска вернутся на голубятни, тогда как для отловленных лесных птиц «это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни», — сказал Козлов.

Он напомним, что голубь связан с Духом святым и «символически его выражает».

Благовещение Пресвятой Богородицы РПЦ празднует 7 апреля — ровно за девять месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.