Девятилетний мальчик в Петербурге стал жертвой разврата после знакомства в онлайн-игре

Девятилетний мальчик в Петербурге стал жертвой разврата после знакомства в онлайн-игре
В переписке неизвестный совершал в отношении ребенка развратные действия. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции Петербурга решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту развратных действий, жертвой которых стал мальчик из Колпинского района.

Как стало известно Gazeta.SPb, в четверг утром, 7 апреля, в полицию обратился 34-летний отец пострадавшего. Он сообщил правоохранителям, что в конце марта его девятилетний сын познакомился в мобильной онлайн-игре с пользователем «Niki0120», после чего они продолжили беседу в мессенджере. В переписке неизвестный совершал в отношении ребенка развратные действия.

Информацию об этом передали в следственный отдел по Колпинскому району. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.

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