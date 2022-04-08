За сексуальное насилие над девочкой из Соснового Бора задержали ее дядю

За сексуальное насилие над девочкой из Соснового Бора задержали ее дядю
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия над 14-летней школьницей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию обратилась мать пострадавшей. Она сообщила, что летом 2020 года ее родной брат совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было 12 лет. Это происходило в садоводстве в Сосновом Бору.

Через несколько часов предполагаемого преступника задержали. В отдел доставили 43-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девятилетний мальчик в Петербурге стал жертвой разврата после знакомства в онлайн-игре.

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