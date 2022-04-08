В Петербурге избрали меру пресечения для врача, обвиняемой в продаже QR-кодов

Суд в Петербурге избрал меру пресечения для врача общей практики Алены Семеновой, обвиняемой в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Врача-терапевта городской поликлиники №24 обвиняют по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч.4 ст.272 УК РФ). Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сегодня сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как считает следствие, Семенова оформила фиктивный QR-код для пациента, внеся в «Регистр вакцинированных от COVID» данные о якобы пройденной вакцинации. За это, по данным правоохранителей, она получила 10 тысяч рублей.

По решению Калининского районного суда, Семеновой запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, находиться в местах проведения массовых мероприятий, использовать средства связи и интернет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за сутки «заминировали» 26 театров и 452 банка.