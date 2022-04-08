Поездки в Петербург можно будет спланировать в новом конструкторе

В Петербурге запустили новый конструктор для планирования путешествий. С его помощью можно «собрать» поездку в город на Неве.

Городской туристический портал запустил конструктор путешествий. Благодаря программе каждый сможет спланировать поездку от билета до экскурсии.

«Там авторские экскурсии, выбирается бюджет, диапазон дат, под бюджет, интересы и пожелания подбираются варианты. Каждый человек может собрать свое путешествие», – сказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире телеканала «Санкт-Петербург«.

Чиновник напомнил о программе «Два города — миллион впечатлений», которая дает возможность посетить Петербург и Москву, а также о программе по образовательному туризму «Два города — миллион открытий».

По словам Корнеева, к программам продолжают присоединяться гостиницы и турфирмы. Они предлагают разные варианты — от двухдневных поездок до полноценных каникул.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии.