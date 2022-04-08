Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото: сайт президента России

На Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля прошли похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

На церемонии похорон присутствовал ограниченный круг близких Жириновскому людей, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, члены высшего совета ЛДПР и депутаты, а также родные умершего.

Гроб, который солдаты почетного караула несли под звуки военного оркестра, установили на постаменте в черном шатре. У Жириновского было звание полковника запаса, поэтому похороны прошли с воинскими почестями.

Ранее в храме Христа Спасителя прошло отпевание лидера ЛДПР. После с политиком попрощались в Колонном зале Дома союзов.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. С начала февраля лидер ЛДПР находился в Центральной клинической больнице с диагностированным коронавирусом. Как сообщили в среду в Минздраве, ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским.

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