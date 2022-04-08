Путин простился с лидером ЛДПР Жириновским

Президент РФ Владимир Путин посетил траурную церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Прощание с политиком прошло утром 8 апреля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Глава государства почтил память Жириновского и возложил букет роз к гробу.

Ранее в храме Христа Спасителя прошло отпевание лидера ЛДПР. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии запланировано на 14 часов.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. С начала февраля лидер ЛДПР находился в Центральной клинической больнице с диагностированным коронавирусом. Как сообщили в среду в Минздраве, ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отпевание Владимира Жириновского началось в храме в Москве.