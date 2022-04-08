Отпевание Владимира Жириновского началось в храме в Москве

Отпевание Владимира Жириновского началось в храме в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Фото: сайт президента России

Утром 8 апреля в московском храме Христа Спасителя началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Отпевание началось в 8 часов утра. Его проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Церемония прощания с Жириновском состоится в Колонном зале Дома союзов с 11 до 13 часов.

Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии запланировано на 14 часов.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. С начала февраля лидер ЛДПР находился в Центральной клинической больнице с диагностированным коронавирусом. Как сообщили в среду в Минздраве, ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что улицу в Петербурге хотят назвать в честь Жириновского.

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