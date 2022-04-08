Отпевание Владимира Жириновского началось в храме в Москве

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. С начала февраля лидер ЛДПР находился в Центральной клинической больнице с диагностированным коронавирусом. Как сообщили в среду в Минздраве, ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.