Отпевание Владимира Жириновского началось в храме в Москве

Утром 8 апреля в московском храме Христа Спасителя началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Отпевание началось в 8 часов утра. Его проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церемония прощания с Жириновском состоится в Колонном зале Дома союзов с 11 до 13 часов.
Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии запланировано на 14 часов.
Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. С начала февраля лидер ЛДПР находился в Центральной клинической больнице с диагностированным коронавирусом. Как сообщили в среду в Минздраве, ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что улицу в Петербурге хотят назвать в честь Жириновского.