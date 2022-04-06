Улицу в Петербурге хотят назвать в честь Жириновского

Одну из улиц в исторической части Петербурга предложили назвать в честь скончавшегося сегодня, 6 апреля, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как передают «Невские новости», об этом заявила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии Анна Замараева. По ее словам, переименовать могут улицу Маркина в Петроградском районе.

Ранее эта идея уже обсуждалась в партии. Сейчас, по мнению Замараевой, надо снова поднять этот вопрос.

Улицу назвали в 1939 году в честь матроса Балтфлота революционера Маркина. До этого она именовалась Олонецкой, Кронверкским и Кузнечным переулками. В настоящее время на улице Маркина находится приемная партии ЛДПР.