Билл Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступить в НАТО

Бывший президент США рассказал, что предлагал российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступить в НАТО.

Клинтон написал в колонке для издания Atlantic, что альянс был готов принять Россию в свои ряды. По словам экс-президента, он ясно заявлял об этом Ельцину и его преемнику Путину.

Политик отметил, что в 1990-е годы Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира» и в ряде совместных миротворческих миссий, а также заключила Основополагающий акт с НАТО.

Также Клинтон опроверг данные о том, что США «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию». При этом он признал, что военно-политический блок расширялся на восток, несмотря на несогласие властей РФ. Однако он считает эту политику правильной.

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