Fox News: Байден пытается отвлечь американцев от реформы энергетики в США

Fox News: Байден пытается отвлечь американцев от реформы энергетики в США
Байден специально заостряет внимание простых американцев на Украине. Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден специально разжигает конфликт на Украине, отвдекая таким образом внимание общественности от энергетических реформ внутри страны. Об этом в эфире Fox News заявил телеведущий Такер Карлсон.

По его мнению, команда президента сейчас переводит потребление топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников. И, акцентируя внимание на украинском конфликте, Байден отвлекает простых американцев.

Таким образом он вредит американцам, поставляя Украине вооружение, вводя санкции и обвиняя Россию в росте цен на бензин в США.

«Почему вторжение в далекую восточноевропейскую страну вдруг стало самым крупным событием, которое когда-либо происходило в нашей стране, в Америке?» — спрашивает телеведущий.

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